Șapte jucători care au evoluat pentru reprezentativa asiatică au fost suspendați pentru 12 luni și amendați drastic, după ce s-a descoperit că au obținut cetățenia folosind documente false. Federația de Fotbal din Malaezia (FAM) a primit, la rândul ei, o sancțiune financiară uriașă.



Ancheta FIFA a pornit după o victorie categorică a Malaeziei, 4-0 împotriva Vietnamului, în luna iunie, meci în care toți cei șapte fotbaliști suspendați au fost pe teren. Investigația a scos la iveală o fraudă de proporții: jucătorii au devenit eligibili pentru a reprezenta Malaezia prezentând certificate de naștere false, care atestau că bunicii lor s-ar fi născut pe teritoriul acestei țări.



Acuzații clare: "O formă de înșelăciune"

Într-un raport publicat luni, FIFA a fost tranșantă în privința gravității faptelor. Organismul de la Zurich a transmis că Federația din Malaezia a falsificat certificatele pentru a îndeplini criteriul de eligibilitate care permite unui fotbalist să joace pentru o țară dacă unul dintre părinții sau bunicii săi biologici s-a născut acolo.



"Prezentarea de documente falsificate cu scopul de a obține dreptul de a reprezenta o echipă națională constituie, pur și simplu, o formă de înșelăciune care nu poate fi justificată în niciun fel. Un astfel de comportament subminează încrederea în integritatea competițiilor și riscă însăși esența fotbalului ca activitate bazată pe onestitate și transparență", a punctat FIFA în raportul său.



Pe lângă suspendarea de 12 luni, fiecare dintre cei șapte jucători a fost amendat cu 2.000 de franci elvețieni. Lovitura cea mai grea a primit-o însă Federația de Fotbal din Malaezia, care a fost sancționată cu o amendă colosală, de 350.000 de franci elvețieni. Oficialii FAM au anunțat deja că vor depune apel la decizie.



Cei șapte jucători suspendați sunt Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (toți cu origini în Argentina și Spania), João Figueiredo (Brazilia), Jon Irazabal (Spania) și Hector Hevel (Olanda).

