Antrenorul roș-albaștrilor a primit o ofertă concretă din Turcia, de la Gaziantep FK, iar negocierile sunt într-un stadiu avansat.

Mutarea ar putea fi oficializată chiar în zilele următoare, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Rădoi este așteptat marți în Turcia pentru ultimele discuții, urmând să semneze un contract valabil până în 2027.

Totuși, tehnicianul nu va prelua imediat echipa. Gaziantep va încheia sezonul cu interimarul Mustafa Aksoy, iar românul va începe munca din vară, pentru pregătirea stagiunii 2026-2027.

Salariu de boier pentru Mirel Rădoi în Turcia: „Bani greu de obținut în Europa”

Oferta financiară este una importantă, dar sub nivelul vehiculat inițial. Marius Șumudică, bun cunoscător al campionatului turc, a explicat situația.

„Maximul salariu este de 750 de mii de euro. Nu se poate sări de această sumă. Nu au cum să ofere mai mult, nu au de unde. Asta cu tot cu staff. Salariul lui Rădoi poate să fie și mai mic, și mai mare. Am văzut o știre în Turcia care spune că Rădoi merge pe 450-500 de mii de euro la Gaziantep. Nu e problema de bani la Rădoi. Sunt foarte mulți bani, bani greu de obținut în Europa”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

La momentul redactării acestui articol Gaziantep ocupă poziția #10 în Superliga Turcă. Formația din orașul cu același nume are în cont nouă victorii, 10 remize și 11 înfrângeri.