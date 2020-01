VIDEO | SCANDAL IN SPANIA! Inaki Williams a fost victima scandarilor rasiste: "Niciun jucator nu vrea sa auda asa ceva"

Espanyol a remizat cu Athletic Bilbao scor 1-1.

Un nou scandal de rasism e in prim-plan in Spania! Inaki Williams, jucatorul celor de la Bilbao, a fost inlocuit in minutul 69 al partidei, iar atunci cand a trecut prin fata fanilor gazdelor, acestia i-au adresat cuvinte dure si au imitat sunetele pe care le fac maimutele.

Fotbalistul de culoare a postat pe contul de Twiiter o reactie referitoare la cele intamplate, declarandu-se extrem de suparat. "E foarte trist pentru ca azi continuam sa experimentam scene rasiste in fotbal. Va multumesc pentru suportul vostru", a scris Inaki Williams.

De asemenea, atacantul lui Bilbao a vorbit si la finalul partidei, spunand: "Sunt suparat pentru egal dar inainte de toate pentru ca am suferit insulte rasiste, niciun jucator de culoare sau orice alt jucator nu vrea sa auda asta".