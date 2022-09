S-a oprit meciul după ce s-au acordat patru cartonașe roșii în 20 de minute. Naționala Franței U18, în centrul unui scandal major

Echipa naţională U18 a Franţei a primit, duminică, patru cartonaşe roşii în numai 20 de minute, iar meciul cu Polonia U18 a fost întrerupt.

Echipele U18 ale Franţei şi Poloniei s-au întâlnit în finala turneului Lafarge, pe Stade Municipal de Beaublanc, din Limoges. La pauză scorul a fost 2-2.

După reluare, în numai şase minute au fost eliminaţi doi jucători francezi: în minutul 55 a părăsit terenul Housni, iar în minutul 61 a fost eliminat Belocian.

În minutul 72 a fost trimis la cabine şi Yoni Gomis, pentru ca în minutul 75 Bile să comită un tackling periculos, şi să fie şi el eliminat, lăsând naţionala franceză în şapte jucători. Arbitrul a oprit meciul în minutul 77, iar victoria finală a revenit Poloniei, care marcase golul de 3-2 în minutul 70.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4