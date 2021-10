S-a bucurat când au dat gol adversarii și acum este anchetat de federație!

Vitaliy Boyko, mijlocașul echipei Kremin Kremenchuk, din liga a doua ucraineană, a fost protagonistul unui moment bizar în meciul cu Uzhhorod, pierdut cu 0-2.

La primul gol al adversarilor, Boyko pare că se bucură, ridicându-și mâinile în aer! Federația din Ucraina a început o anchetă, bănuielile mergând spre aranjarea meciului, însă o decizie a întârziat să apară.

”Voi ați decis că eu m-am bucurat la acel gol. Cum se poate bucura cineva care a călătorit 20 de ore cu autocarul pentru o reușită a adversarilor?

Poate că am reacționat așa din cauza oboselii pe care am resimițit-o. Dacă vă uitați la tot meciul, puteți vedea și cum îmi pun mâinile pe cap în semn de supărare”, a spus Boyko pentru Tribuna.

Investigation opened in Ukraine after FC Kremen player Vitaly Boyko celebrated his team conceding a goal.

The player (No 18) claims it was frustration, not celebration: "How could I cheer for our opponents after spending 20 hours in a bus to get here?" pic.twitter.com/kAAsaJm51N