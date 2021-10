Românul care a jucat în Irak, Țara Galilor și Moldova s-a transferat acum în Ucraina

Fundașul central Mihai Leca (29 de ani) a semnat ieri pe un sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă unul, cu prim-divizionara din Ucraina FK Lviv.

Leca a evoluat ultima dată în Liga I, la FC Argeș, dar are și câteva experiențe în străinătate, în Irak (Zakho), Țara Galilor (The New Saints) și Republica Moldova (Zimbru Chișinău).

A câștigat campionatul în Țara Galilor

Cu The New Saints chiar a câștigat titlul în Welsh Premier League în 2017.

Leca ar putea debuta mâine la Lviv, în meciul de acasă cu Dinamo Kiev, campioana antrenată de Mircea Lucescu. Noua echipă a fundașului român ocupă poziția 13 (din 16) în clasamentul primei ligi din Ucraina, după zece etape disputate.