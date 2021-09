Mircea Lucescu, meci interzis cardiacilor în Ucraina! A câștigat la limită, deși scorul era 0-0 în al șaselea minut de prelungire

Formația lui Mircea Lucescu s-a duelat cu Oleksandriya, în etapa a opta a campionatului din Ucraina. Dinamo Kiev a dominat duelul, însă golul victoriei s-a lăsat așteptat până în ultimul moment.

Duelul a fost prelungit cu 15 minute, din cauza unor evenimente în tribune. În minutul 7 de prelungire, căpitanul Viktor Tsygankov a transformat o lovitură de la 11 metri ce i-a adus lui Mircea Lucescu cele trei puncte.

În minutul 13 de prelungire, Kiryukhantsev a fost eliminat, Oleksandriya rămânând în 10 jucători. Dinamo Kiev e lider după opt etape, cu 22 de puncte, urmată de rivala Shaktar, cu 19 puncte. Oleksandriya este pe 5, cu 14 puncte.

Meci cu emoții și în UCL

Dinamo Kiev, formația ucraineană antrenată de Mircea Lucescu, a încheiat la egalitate, 0-0, întâlnirea de pe teren propriu cu Benfica, disputată în Grupa E a Ligii Campionilor.

Campioana Ucrainei a avut marți seara un gol anulat de VAR în minutele de prelungire. În minutul 90+6, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR. Shaparenko a înscris pentru echipa lui Mircea Lucescu, dar arbitrul a anulat golul după un ofsaid la faza premergătoare.

"E un rezultat pozitiv, am jucat împotriva unei echipe puternice. Ne-am apărat excelent și ne-am așteptat șansa. Am avut câteva oportunități bune de a înscrie și am marcat un gol care din păcate a fost anulat", a afirmat Mircea Lucescu, potrivit site-ului UEFA.

"Suntem într-o grupă foarte grea, unde partidele se desfășoară cu o mare intensitate.Ne vom lupta pentru fiecare punct până în ultima secundă.

E important pentru jucătorii mei să creadă în ei pentru a-și ridica nivelul mental și pentru a face echipa noastră și mai valoroasă", a mai spus antrenorul bucureștean.