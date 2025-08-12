Publicația AS a dezvăluit data la care starul englez este așteptat să revină pe gazon: finalul lunii octombrie.



Mijlocașul lui Real Madrid a suferit o intervenție chirurgicală la umăr pe 16 iulie, o operație necesară din cauza unei accidentări mai vechi. Problema sa datează din noiembrie 2023, de la un meci cu Rayo Vallecano, când a suferit o dislocare. De atunci, Bellingham a jucat constant cu dureri, purtând o fașă specială, ceea ce a dus la agravarea situației.



Recuperare lentă, dar fără riscuri

Potrivit sursei citate, procesul de recuperare decurge lent, deoarece intervenția a fost una delicată, iar staff-ul Realului nu vrea să își asume niciun risc. Obiectivul este ca jucătorul de 22 de ani să fie complet refăcut și să nu existe nicio recidivă.



În prezent, englezul a început programul de reabilitare, profitând în același timp și de o vacanță alături de familie în Jamaica, înainte de a se întoarce la treabă sub comanda lui Carlo Ancelotti.

