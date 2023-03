Antrenată de fostul mare jucător Valeri Karpin, Rusia a întâlnit selecționata Iranului, la Teheran. Toți jucătorii din lotul Rusiei au fost aleși din campionatul intern, cei mai mulți dintre ei de la Spartak Moscova și Rostov.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1, ambele goluri fiind marcate din penalty. Rușii au deschis scorul prin Miranchuk, în minutul 28, iar iranienii au punctat după pauză, prin Taremi.

Meciul de la Teheran reprezintă o declarație a Rusiei de a se alătura Confederației Asiatice de Fotbal (AFC) și a de reintra în circuitul mondial. Din februarie 2022, după ce trupele lui Putin au invadat Ucraina, Rusia a fost sancționată nu doar politic și economic, ci și sportiv.

În acest moment, toate echipele din Rusia sunt excluse din competițiile UEFA și FIFA. Federația de la Moscova a atacat deciziile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, dar nu a avut câștig de cauză.

FT: IRN ???????? 1 - 1 ???????? RUS

The football friendly at the Azadi stadium between Iran and Russia ends in a draw.

⚽️ 28' Aleksei Miranchuk

⚽️ 47' Mehdi Taremi

Despite creating numerous chances and adopting a more attacking formation, Iran were unable to convert these opportunities. pic.twitter.com/zrOA1pnMnp