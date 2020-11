Rooney i-a spart telefonul cand a vazut asta! Moment ULUITOR povestit de legenda celor de la Manchester United! "Cand am vazut cine era m-am infuriat!"

Wayne Rooney a vorbit despre unele momente din cariera sa de fotbalist pentru Manchester United Podcast.

Fostul atacant al "Diavolilor" a avut mereu un statut special la echipa, fiind respectat de catre toti jucatorii din vestiar. Totusi, la unul din antrenamente, Rooney a reusit sa fie infuriat la culme de catre un fotbalist de la a doua echipa.

Ravel Morrison, care la acea vreme avea doar 18 ani si era una din sperantele fotbalului englez, a intrat in vestiarul primei echipe si i-a scos telefonul de la incarcat lui Wayne Rooney. Golgeterul all-time al nationalei Angliei a mers dupa antrenament sa-si verifice telefonul si s-a infuriat cand a aflat ca un jucator de la a doua echipa a facut asta.

"Tin minte la un moment dat ca i-am spart telefonul. A venit in vestiarul primei echipe si mi-a scos telefonul de la incarcat pentru a-l baga pe al lui. Cand am vazut ca era de la echipa de rezerve, m-am infuriat", a declarat Rooney pentru Manchester United Podcast.

Morrison in schimb are o alta varianta de poveste, iar actualul jucator de la ADO Den Haag a postat pe Twitter imediat dupa ce a vazut declaratia lui Rooney: "Rio Ferdinand a pus telefonul la incarcat pentru mine,, eu aveam un meci la U18. I-am dat telefonul sa mi-l puna la incarcat, iar 90 de minute mai tarziu era in 90 de bucati faramitat! E doar vina lui Rio, sunt sigur ca e implicat si Gary Neville."

Tot in acelasi podcast, Rooney s-a declarat dezamagit de faptul ca Ravel Morisson nu a ajuns niciodata la un nivel inalt, in ciuda potentialului imens pe care-l avea.