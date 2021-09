Ronaldo i-a mulțumit lui Cavani pentru numărul 7, dar nu toți fanii au fost încântați de această decizie. Mesaje incredibile pentru portughez

Anunțul a fost făcut de către site-ul oficial. În Anglia s-a vorbit despre posibilitatea ca Ronaldo să poarte alt număr decât cel cu care ne-a obișnuit, pentru că numărul 7 era deja luat de Edinson Cavani, iar Premier League nu permite schimbarea numerelor în plin sezon.

Se pare că United a găsit o ”portiță” pentru ca Ronaldo să joace cu numărul său, purtat în trecut și de alte legende ale clubului, precum George Best, Eric Cantona sau David Beckham.

Starul portughez a ținut să-i mulțumească lui Cavani pentru gestul făcut, însă nu toți fanii 'diavolilor roșii' nu au fost încântați de această decizie.

"Nu eram sigur că o să pot purta din nou numărul 7. De aceea vreau să-i mulțumesc lui Edi pentru gestul său incredibil", a declarat Cristiano Ronaldo.

Disgraceful, how can you take away your own teammate jersey number? This just shows how a great player is Messi since Neymar offered him the no.10 at PSG but he refused but Ronaldo just join Man United and confiscate the no.7 from Cavani.