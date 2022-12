Conform presei internaționale, Al Nassr i-ar fi făcut lui Ronaldo o propunere impresionantă, cu un salariu anual de 200 de milioane de euro pe sezon.

Ciprian Panait: "Din ceea ce mi-au spus asistenții mei portughezi, iar unul dintre ei e foarte aproapiat de managerul lui, eu cred că Ronaldo își dorește să rămână în lumina reflectoarelor"

Ciprian Panait, antrenorul român care a antrenat la cel mai mare club din Arabia Saudită, Al Hilal, atât la formația de tineret, cât și interimar la prima echipă, explică de ce nu îl vede pe Cristiano Ronaldo în Orientul Mijlociu, dar și de ce simte că portughezul ar fi tentat de un alt campionat: Major League Soccer.

Pe lângă faptul că țara ar fi mult mai atractivă pentru Ronaldo și pentru familia sa, Panait explică și de ce crede că portughezul are încă un alt obiectiv, acela de a fi protagonist la Hollywood.

"Eu cred că nu va merge la Al Nassr. Dați-mi voie să vă spun cum văd eu lucrurile legate de Cristiano. În primul rând, Al Nassr nu e o echipă atât de mare care să îl atragă pe Cristiano. El nu e om care să se ducă după bani în momentul ăsta. El e miliardar, are tot ce îi trebuie. Dacă s-ar fi dus în Arabia Saudită, s-ar fi dus la Al Hilal pentru a câștiga încă 3-4-5 Ligi ale Campionilor și campionate.

A doua chestie: nu îl văd pe Cristiano să se ducă în Arabia Saudită pentru că el are un alt stil de viață, își dorește altceva. Pentru el, pe lângă fotbal, eu zic că dorința lui e să rămână în atenția lumii prin orice miijloace, nu numai fotbalistic. Eu îl văd pe Cristiano mergând chiar pe bani mult mai puțini într-un campiont cum ar fi cel din SUA, unde are Hollywood-ul aproape. Eu așa văd drumul lui, mai ales că este și un om care își cultivă imaginea. Să nu uităm că Georgina (n.r - Georgina Rodriguez, partenera lui Ronaldo) este cu el și are și ea nevoie de glamour, de fashion. Eu cred că așa va gândi.

Din ceea ce mi-au spus asistenții mei portughezi, iar unul dintre ei e foarte aproapiat de managerul lui, eu cred că Ronaldo își dorește să rămână în lumina reflectoarelor, astfel că nu se pune problema să se ducă după banii din Arabia Saudită. Eu cred că ținta lui e fotbalul din America. Eu simt că el va fi și protagonist la Hollywood. Trăiește pentru a fi în centrul atenției și cred că va face orice să ajungă acolo.

Eu sper că nu mă înșel, dar eu așa o văd, e părerea mea. Niciodată nu îl văd în Arabia Saudită, cel puțin nu la Al Nassr, pentru că e a doua echipă a țării și nu se ridică la nivelul lui Al Hilal pentru a-l putea ajuta pe Ronaldo să câștige. El asta vrea: trofee, recorduri, iar acolo doar cu Al Hilal ar putea lucrul ăsta", a spus Ciprian Panait, pentru Sport.ro.

Cine este Ciprian Panait

Ciprian Panait a antrenat în ultimii opt ani și jumătate exclusiv în Orientul Mijlociu. A câștigat în Arabia Saudită două titluri cu formația de tineret a lui Al Hilal, a fost interimar la prima echipă, iar în CV-ul său se mai regăsesc Al Raed și Al Batin, formații din prima ligă a Arabiei Saudite. Ultimele două experiențe ale sale au fost în Oman (Sohar SC) și Qatar (Al Kharaitiyat).

Doctor în educație fizică, în prezent lector universitar la UNEFS, Ciprian Panait este liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de formația Al Kharatiyat, din Qatar.

În România, Ciprian Panait a fost secund la formații precum Rapid, FC Vaslui sau Poli Timișoara, dar și șef al Centrului de Copii și Juniori de la FCM Bacău.