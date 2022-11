Prima reacție a lui Cristiano Ronaldo după ce a rupt contractul cu Manchester United

Marți seară, Manchester United a anunțat într-un comunicat oficial despărțirea "de comun acord, cu efect imediat". Decizia vine la doar câteva zile după apariția integrală a interviului acordat de Cristiano Ronaldo lui Piers Morgan, în care portughezul a criticat în termeni duri conducerea clubului, actualul, dar și precedentul antrenor.

Astfel, Cristiano Ronaldo rămâne fără echipă în plin sezon și cu doar două zile înainte de primul meci al Portugaliei la Cupa Mondială. CR7 va fi liber să semneze cu orice altă formație după turneul final și spune că vrea o nouă provocare în carieră.

"În urma discuțiilor purtate cu Manchester United, am decis de comun acord să îmi închei contractul. Iubesc Manchester United și iubesc fanii acestei echipe. Aceste lucruri nu se vor schimba.

Simt că este momentul potrivit pentru a căuta o nouă provocare. Îi doresc lui Manchester United toate cele bune", a transmis Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo statement ????????????

“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.

I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.

It feels like the right time to seek a new challenge.

I wish Man Utd all the best”. pic.twitter.com/rQTxEIjrLA