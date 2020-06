Romania poate spera la o finala a Cupei Romaniei cu fani in TRIBUNE! Derby-ul Belgradului se joaca cu 30.000 de oameni pe stadion! 

Semifinala Cupei Serbiei in care se infrunta cele 2 echipe ale Belgradului, Partizan si Steaua Rosie, se desfasoara in prezenta fanilor.

Cel de-al 200-lea derby al capitalei Serbiei se joaca cu casa inchisa. 30.000 de fani asista la meci dupa ce Guvernul a decis sa nu mai restrictioneze accesul suporterilor in niciun fel.

Acest moment le poate da speranta romanilor cu atat mai mult cu cat, dupa tragerea la sorti a semifinalelor din Cupa Romaniei, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a spus ca finala se poate juca cu spectatori in tribune.

Meciul ar urma sa se dispute pe 22 iulie la Craiova, iar pana atunci se mai pot reduce din masurile aplicate pentru prevenirea raspandirii coronavirusului in tara noastra.

Trebuie mentionat, insa, faptul ca in Serbia pandemia nu a facut la fel de multe victime ca in Romania. Pana in acest moment, sarbii au putin peste 12.000 de cazuri si doar circa 250 de morti, in timp ce la noi numarul de cazuri se apropie de 21.000, fiind 1.360 de persoane care si-au pierdut viata din cauza noului coronavirus.