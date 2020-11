Roma are o forma EXPLOZIVA si in afara terenului! 20 de bombe din cel de-AL Doilea Razboi Mondial au fost gasite langa terenul de antrenament!

Roma nu a mai fost invinsa de unsprezece meciuri si trece printr-o forma grozava.

Armata italiana a fost chemata la terenul de antrenament al celor de la AS Roma. Langa stadion au fost gasite circa douazeci de bombe din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Clubul din Capitala a avut o reactie pe masura la ceea ce s-a intamplat, scriind pe retelele de socializare un mesaj de multumire pentru militari.

"Ei bine, asa ceva nu se intampla in fiecare zi...

Multe multumiri Armatei din Italia si echipelor de specialisti, asta dupa ce au reusit cu succes sa dezamorseze un numar mare de dispozitive din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, de langa stadionul nostru de antrenament din Trigoria, in acest week-end!", a scris AS Roma pe Instagram.

Roma va avea un meci special in acest week-end, gruparea lui Paulo Fonseca urmand sa evolueze pe terenul celor de la Napoli. Cu siguranta va fi un meci special si plin de emotii, avand in vedere ca in urma cu putin timp, legenda lui Napoli, Diego Maradona, a incetat din viata la varsta de 60 de ani.