Ungaria e la alt nivel! ”Giganții” care sunt gata să facă orice pentru jucătorul care ”decide un meci de unul singur”

Roland Sallai (25 de ani), extrema dreaptă a lui Freiburg, le-a atras atenția granzilor din Premier League, La Liga și Serie A cu evoluțiile sale și ar putea prinde un transfer răsunător în următoarea perioadă de mercato.

Hitc.com scrie că West Ham și Wolverhampton, două dintre echipele importante din Premier League, vor să-l transfere pe Sallai, pe care Freiburg l-a evaluat la 17 milioane de euro.

”Este unul dintre jucătorii maghiari care poate decide un meci de unul singur”, a spus legenda Ungariei, Gabor Kiraly, potrivit sursei citate.

Pe lângă cele două grupări din Premier League, Sallai este și în atenția cluburilor Sevilla și Lazio, după cum notează jurnalistul Nicolo Schira.

