Robert Lewandowski, declarație tăioasă când a fost întrebat despre favoritul la câștigarea Balonului de Aur

Marele favorit pentru premiul de cel mai bun fotbalist la această ediție este Karim Benzema, atacantul lui Real Madrid, care a avut cel mai bun sezon din carieră în stagiunea 2021/2022, cu 44 de goluri în 46 de meciuri și un nou trofeu Champions League în palmares.

Robert Lewandowski: "Benzema este unul dintre favoriții la Balonul de Aur, asta dacă nu se anulează"

Robert Lewandowksi pare să fie și el de acord că trofeul ar trebui să îi revină în acest an lui Karim Benzema, însă starul polonez și-a adus aminte de ceea ce s-a întâmplat în 2020, când gala Balonuui de Aur a fost anulată, iar premiul nu a fost acordat.

"Benzema este probabil unul dintre favoriții pentru câștigarea Balonului de Aur. Asta dacă nu se anulează, evident", a spus Lewandowski, pentru Movistar, citat de L'Equipe.

În 2020, Lewandowksi era văzut de majoritatea microbiștilor drept câștigătorul logic al Balonului de Aur, având în vedere că venea după un sezon cu 55 de goluri în 47 de meciuri, în care cucerise și Champions League, însă gala a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus, iar trofeul nu s-a mai acordat.

Deși nu are niciun Balon de Aur în palmares, actualul atacant al Barcelonei a fost declarat de două ori cel mai bun fotbalist al anului la galele FIFA The Best, în 2020 și 2021.