BREAKING NEWS | Balonul de Aur NU se da in acest an! COVID, adversarul INVIZIBIL care opreste dominatia mondiala a lui Messi si Ronaldo

France Football, grupul care acorda ravnitul Balon de Aur, nu va acorda trofeul in acest an din cauza pandemiei de Covid-19.

Oficialii au emis un comunicat oficial prin care anunta ca Balonul de Aur nu se va acorda in acest an.

In calitate de organizator al Balonului de Aur, France Football a decis sa nu acorde cel mai prestigios trofeu individual in 2020.

"Pentru prima data din 1956, Balonul de Aur va lua o pauza. Nu va fi o editie in 2020, deoarece s-a dovedit, dupa o analizare atenta, ca nu sunt indeplinite toate conditiile. Consideram ca un astfel de an singular nu poate fi tratat - si nu trebuie tratat ca unul obisnuit.

Din perspectiva sportiva, doua luni (n. r. ianuarie si februarie) din cele unsprezece necesare pentru a forma o opinie si a decide cine trebuie sa ridice trofeele, reprezinta prea putin pentru a evalua si judeca, fara a uita ca celelalte meciuri s-au jucat - sau vor fi jucate - in conditii anormale (cu portile inchise, cu cinci schimbari, cu Final 8 in Liga Campionilor).

In cele din urma, echitatea in ceea ce priveste acest titlu onorific nu va putea fi justificata, mai ales atunci cand vine vorba despre meciurile jucate si de pregatire. Toti cei nominalizati nu vor putea fi pusi in aceeasi barca, unii avand parte de un sezon prea scurt. Prin urmare, cum putem stabili o comparatie corecta?

Pentru a evita calcule si proiectiile exagerat de complicate, am ales cel mai mic rau dintre optiuni. Aceasta decizie nu ne incanta, dar pare a fi cea mai responsabila. Protejarea credibilitatii si legitimitatii unui astfel de premiu inseamna, de asemenea, asigurarea defectelor sale in timp.

Balonul de Aur va aduna din nou familia mare a fotbalului in 2021, pentru a retrai fericirea care inconjoare ceremoniile asa cum le-am experimentat in ultimii ani", se arata intr-un comunicat al lui Pascale Ferre, redactor sef la France Football, potrivit L'Equipe.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020. Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ — France Football (@francefootball) July 20, 2020

In locul celor patru castigatori ai trofeului individiual, France Football va desemna la finalul anului 11 jucatori, alesi de juriul obisnuit al Balonului de Aur (180 de voturi din intreaga lume)

Fiecare juriu va alege 11 jucatori dintr-o lista de nume stailita de redactia France Football pentru a-si construi echipa ideala.