Salah îi strânge cu ușa pe șefii lui Liverpool. Motivul pentru care amenință că va pleca de pe Anfield

Din articol Mărul discordiei dintre Salah și Liverpool

Mohamed Salah este unul dintre cei mai importanți jucători ai grupării lui Jurgen Klopp.

Egipteanul este un om de bază în echipa lui Klopp, fiind unul din principalele atuuri ale echipei în sezoanele 2018-2019, când echipa a câștigat Champions League, respectiv 2019-2020, când ”cormoranii” s-au impus în Premier League.

În prezent, Mo Salah are un salariu de aproximativ 200 000 de mii de lire pe săptămână, însă nu este mulțumit și și-ar dori un contract mai mare. Astfel că Salah cere un salariu uriaș pentru a rămâne la Liverpool.

Mărul discordiei dintre Salah și Liverpool

Salah mai are contract cu Liverpool până în 2023. Talksport informează că egipteanul adus de la AS Roma în 2017 cere un salariu de 500 000 de euro pe săptămână, aducă aproximativ 24 de milioane de euro pe an.

Șefii lui Liverpool nici nu vor să audă de un astfel de salariu, indiferent de numele fotbalistului. În momentul de față, un singur fotbalist are un salariu atât de mare. Cristiano Ronaldo câștigă aproximativ jumătate de milion de euro pe săptămână la United.

Dacă nu vor ajunge la un consens, Salah ar putea semna cu orice club își dorește peste un an și jumătate. Din ianuarie 2023 va intra în ultimele șase luni de contract.

Tweet Liverpool Salah Citeste si: