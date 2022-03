Imaginile momentului: mii de fani furioși au devastat stadionul, după ce țara lor a ratat calificarea la Mondial

„Super vulturii” au remizat cu „Stelele Negre” la Abuja, 1-1, scor insuficient pentru calificare. În tur, la Kumasi, meciul s-a terminat 0-0.

În Africa încă funcționează regula golurilor marcate în deplasare.

Haos în Nigeria: fanii furioși au devastat stadionul

Imediat după fluierul final al partidei de la Abuja, suporterii nigerieni prezenți pe stadionul „Moshood Abiola” au declanșat „haosul”. Nervoși din cauză că favoriții lor au ratat calificarea la Mondial, pentru prima oară din 2006 încoace, fanii au pătruns pe teren și au distrus tot ce au întâlnit în cale.

Potrivit presei din Africa, suporterii de la Abuja au vrut să-i atace și pe fotbaliștii naționalei Ghanei, care s-au refugiat la vestiare. Tot la vestiare, ca să scape de furia gazdelor, au ajuns și fanii ghanezi veniți să-și încurajeze echipa națională.

Poliția locală a intervenit cu gaze lacrimogene ca să-i disperseze pe suporteri.

Nigeria a ratat calificarea la Mondial în fața a 60.000 de fani

60 de mii de oameni s-au adunat în tribunele arenei din Abuja, în speranța că Nigeria va obține biletele pentru Qatar. „Super vulturii” erau mari favoriți la calificare, după remiza din capitala Ghanei.

Look at this goal by Thomas Partey, we have a Abuja ????????, but please it's Partey not Party. #NGAGHA#BlackStars pic.twitter.com/paCO33aVj0 — #BBO Kas???? (@AskMeKas) March 29, 2022

Oaspeții au deschis însă scorul prin vedeta Thomas Partey, care a punctat în minutul 10, cu un șut din afara careului.

Dramă națională

Nigeria a egalat în minutul 23, printr-un penalty transformat de Troost-Ekong. În ciuda dominării gazdelor, tabela nu s-a mai modificat până la final, așa că Ghana s-a calificat la Cupa Mondială.

Live video from National Stadium.

The fans are angry.#NGRGHA pic.twitter.com/8zJOFehFf8 — Samuel Odiase (@Aiyanyor01) March 29, 2022

Eliminarea este o dramă națională pentru Nigeria, care a participat la șase din ultimele șapte ediții de Cupă Mondială. „Super vulturii” reprezintă una dintre cele mai titrate echipe de pe continentul negru, având în palmares trei Cupe ale Africii.