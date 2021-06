Tarile de Jos - Ucraina | Meciul incepe de la 22:00, pe PRO TV si VOYO! Echipele probabile

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Tarile de Jos infrunta Ucraina, in aceasta seara, de la ora 22.00, in Grupa C a Campionatului European, la Amsterdam.

Dupa ce au ratat Euro 2016 si Campionatul Mondial din 2018, Olanda primul sau meci la un turneu final dupa o pauza de sapte ani chiar in fata propriilor suporteri.

Este pentru prima oara cand cele doua nationale se intalnesc intr-o competitie.

Ucraina spera sa continue jocul bun care a facut-o sa termine peste Portugalia in grupe si sa se califice la turneul final.

ECHIPELE PROBABILE

TARILE DE JOS: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst; SELECTIONER: Frank de Boer.

UCRAINA: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov; SELECTIONER: Andriy Shevchenko.

Frank de Boer, antrenor Tarile de Jos: "Am urmarit mai multe materiale cu Ucraina si cunosc vreo cativa jucatori. I-am vazut jucand. Cred ca formeaza o echipa buna, cu foarte multa calitate. Sunt foarte bine organizati. [...] Matthijs de Ligt nu va juca. Voi incepe cu Maarten Stekelenburg in poarta."

Andriy Shevchenko, antrenor Ucraina: "Prima provocare este sa trecem de grupe. Intelegem foarte bine ca vom intalni echipe puternice. Olanda este una dintre favorite. Este foarte important sa ne tinem de strategia pe care ne-am facut-o. Avem propriile noastre principii pe care va trebui sa le respectam. Vom juca fie 4-4-3, fie 3-52, insa filozofia de joc nu se va schimba."