Reacția reprezentanților lui Lionel Messi, după ce britanicii au anunțat transferul starului de la PSG

După ce Sunday Times a scris despre o plecare a lui Lionel Messi la Inter Miami, agenţii argentinianului au dezminţit duminică aceste speculaţii.

„Ştiri false”. Aşa au reacţionat agenţii lui Lionel Messi la informaţiile publicate duminică de Sunday Times.

Ziarul britanic susţine că argentinianul este pe punctul de a ajunge la o înţelegere cu Inter Miami, urmând să se alăture clubului american la finalul acestui sezon, când îi expiră şi contractul cu PSG.

David Beckham, coproprietar al francizei Inter Miami, echipă care joacă în MLS, şi-a exprimat deja dorinţa de a-l atrage pe argentinianul în vârstă de 35 de ani în Florida.

„Nu există nicio discuţie cu Inter Miami. Nu e nimic de spus despre viitorul lui Leo. Este complet concentrat pe Cupa Mondială”, a mai declarat un reprezentant al lui Messi, potrivit News.ro.

#Messi’s representative, Marcelo Méndez, said in a statement to CNN, “It’s false, it’s fake news. There is no negotiation for #Lionel to join Inter Miami next season."https://t.co/9gLg5iW6UA