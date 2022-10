Surpriză majoră în cazul lui Leo Messi: echipa care forțează "cel mai important transfer din istorie"

În timp ce PSG forțează prelungirea înțelegerii lui Messi, iar FC Barcelona speră la o revenire spectaculoasă a argentinianului pe Camp Nou, o altă echipă ar fi intrat în cursa pentru semnătura argentinianului și este "tot mai încrezătoare" că va reuși: Inter Miami, formație din Major League Soccer, anunță The Athletic.

"Cea mai avansată variantă pentru transferul lui Lionel Messi este Inter Miami. Formația din Major League Soccer speră ca Messi va semna în lunile următoare", scrie sursa citată, care precizează că argentinianul ar putea semna un precontract încă din iarnă, când va intra în ultimele șase luni de contract cu PSG.

Sursa citată precizează că discuțiile dintre club și anturajul lui Lionel Messi există de doi ani, iar Jorge și Jose Mas, frații care dețin Inter Miami alături de David Beckham, se află în negocieri cu tatăl fotbalistului, Jorge.

Gruparea din MLS mizează și pe faptul că Miami este "o sursă de atracție" pentru familia lui Messi, care deține deja o proprietate acolo. Mai mult, clubul plănuiește investiții masive și în infrastructură, urmând să fie construit un nou complex sportiv, Miami Freedom Park, în valoare de un miliard de dolari.

"Dacă Messi alege Inter Miami, ar fi o realizare extraordinară pentru club și pentru ligă. Messi ar fi cel mai important transfer din istoria acestei competiții. Impactul pe care l-ar avea asupra fotbalului din SUA, mai ales că țara va găzdui CM 2026, este un alt factor care atrage pe toată lumea implicată în dialog", a mai notat The Athletic.

