Reacția lui Jose Mourinho, după ce Benzema a câștigat Balonul de Aur: ”L-am corectat în cele mai mici detalii”

Golgheter în La Liga și Champions League, Benzema a câștigat cel mai râvnit trofeu individual din fotbal.

Jose Mourinho, antrenorul de la AS Roma, a vorbit despre performanța reușită de fostul său jucător de la Real Madrid și a dezvăluit care a fost ”cheia” succesului pentru atacantul francez.

Jose Mourinho, despre Benzema: ”L-am corectat în cele mai mici detalii”

„Când eram antrenorul său, era un juător foarte talentat, în căutarea identităţii sale, cu ambiţie şi condiţie fizică excelente. Voiam ca el să crească cât mai repede posibil, l-am corectat în cele mai mici detalii. Nu ştiu dacă i-am influenţat dezvoltarea, doar el ştie, dar caracterul său puternic i-a permis să se progreseze”, a spus Mourinho, citat de Marca.

44 de goluri a marcat Karim Benzema pentru Real Madrid, în 46 de partide din sezonul precedent, cifră la care se mai adaugă și 15 assist-uri, în toate competițiile.

Site-urile de specialitate îi oferă lui Benzema o cotă de piață de 30 de milioane de euro.

Karim Benzema: ”Mereu am avut acest vis”

„Mă face să mă simt foarte mândru acest trofeu. Toată munca pe care am făcut-o, niciodată nu m-am dat bătut. Este un vis devenit realitate încă din copilărie, asta înseamnă motivație. Am avut două motivații în viața mea: Zidane și Ronaldo. Mereu am avut acest vis în mine, iar totul este posibil.

A fost o perioadă dificilă, pentru că nu am fost cu naționala Franței, dar niciodată nu m-am oprit din munca mea grea și nici nu m-am dat vreun pic bătut”, a spus, printre altele, Karim Benzema.