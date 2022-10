Prima reacție a lui Karim Benzema, după ce a câștigat Balonul de Aur 2022!

Karim Benzema a avut o reacție modestă după ce a câștigat Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a evidențiat faptul că premiul este, de fapt, al tuturor, iar motivațiile pe care le-a avut în viață au fost Zinedine Zidane și Ronaldo Nazario.

„Mă face să mă simt foarte mândru acest trofeu. Toată munca pe care am făcut-o, niciodată nu m-am dat bătut. Este un vis devenit realitate încă din copilărie, asta înseamnă motivație.

Am avut două motivații în viața mea: Zidane și Ronaldo. Mereu am avut acest vis în mine, iar totul este posibil.

A fost o perioadă dificilă, pentru că nu am fost cu naționala Franței, dar niciodată nu m-am oprit din munca mea grea și nici nu m-am dat vreun pic bătut.

Mereu am păstrat asta în capul meu, să mă concentrez pe fotbal și sunt foarte mândru de parcursul meu până acum. Nu a fost ușor, a fost dificil. A fost greu pentru și pentru familia mea. Să fiu astăzi aici, pentru prima dată, mă simt foarte fericit și binecuvântat cu munca pe care am făcut-o și o voi face în continuare.

Vreau să le mulțumesc colegilor, fie că sunt de la Real Madrid sau echipa națională. Antrenorului meu vreau să-i mulțumesc la rândui și președintelui de la Real Madrid. Trebuie să mulțumesc multora.

Este un premiu individual, dar este și colectiv, pentru că toți au jucat un rol important în asta”, a specificat Karim Benzema după ce a primit trofeul.

???? Karim Benzema : « It's an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d'Or »#ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd