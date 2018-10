Razvan Marin, one man show in Belgia! Romanul a dat o pasa decisiva si a marcat un GOL FABULOS | VIDEO

Razvan Marin a fost eroul lui Standard Liege in victoria obtinuta pe teren propriu contra celor de la Club Brugge, scor 3-1.

Mijlocasul roman a marcat un gol superb si a oferit si o pasa decisiva. Marin a pasat decisiv la golul de 1-0 reusit de Carcela-Gonzalez si a marcat si el pentru 3-1 dupa o cursa de 30 de metri, in minutul 79.



Razvan Marin si-a trecut in cont primul gol in noul sezon pentru Standard Liege si al treilea assist din acest an competitional.

