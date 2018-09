OFICIAL! Razvan Marin a semnat pe 5 ani! Anuntul facut in urma cu putin timp

Razvan Marin a fost recompensat pentru loialitate.

Internationalul roman, Razvan Marin, ramane la Standard Liege. Clubul belgian a anuntat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu Marin pentru prelungirea contractului, noua intelegere urmand sa expire in 2023!

Razvan Marin a fost cumparat de Standard in ianuarie 2017 de la Viitorul cu 2.5 milioane de euro - el a marcat 8 goluri in 65 de partide pentru Standard si a atras atentia unor cluburi importante precum AS Roma sau AS Monaco. Marin a ales sa ramana la Standard si a fost recompensat cu un nou contract.

Jucatorul de 22 de ani are si 12 partide pentru echipa nationala a Romaniei.