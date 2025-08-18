Poliția locală a interzis prezența fanilor greci la meciul tur cu HNK Rijeka, din play-off-ul pentru calificarea în grupa principală a Europa League, potrivit ertsports.gr.



Astfel, formația antrenorului român va fi nevoită să se descurce fără suportul pătimașilor săi suporteri într-una dintre cele mai importante partide ale sezonului. Decizia autorităților croate vine să pună o presiune suplimentară pe umerii echipei elene.



Miză uriașă în Croația



Manșa tur a duelului dintre Rijeka și PAOK se va disputa joi, 21 august, de la ora 21:45, pe stadionul din Croația. Partida este decisivă pentru accederea în faza principală a competiției, echivalentul grupelor din sezoanele precedente.



Pentru a ajunge în acest play-off, echipa pregătită de Răzvan Lucescu a trecut în turul 3 preliminar de austriecii de la Wolfsberger AC.

