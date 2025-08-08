Antrenorul român consideră că echipa sa a suferit la capitolul ritm de joc, fiind la primul meci oficial al sezonului, și pune presiune pe adversari pentru returul de joia viitoare.



PAOK Salonic nu a reușit să spargă defensiva celor de la Wolfsberger în prima manșă a turului preliminar din Conference League, încheiată fără goluri pe stadionul Toumba. La finalul partidei, Răzvan Lucescu a oferit o analiză tactică și a transmis un mesaj clar rivalilor.



Tehnicianul a pus rezultatul pe seama lipsei de meciuri oficiale, în contrast cu adversarii de joi. "Wolfsberger are deja două partide oficiale în picioare. Pentru noi a fost primul joc, cu tot ce înseamnă asta din punct de vedere al reacțiilor pe care le-am avut pe teren. E logic că nu totul poate funcționa perfect", a punctat Lucescu, potrivit agones.gr.



"Nu e ușor cu două linii de apărare"

"Nu e simplu să joci împotriva unei echipe care s-a apărat constant și a căutat doar contraatacul. Aveau două linii de apărare în fața propriului careu. Acum, presiunea este pe ei", a adăugat antrenroul român.



Întrebat despre folosirea cu precădere a jucătorilor din vechea gardă, Lucescu a oferit un răspuns tranșant: "Nu iei un jucător și îl arunci direct în luptă. E logic ca la început să mizezi pe cei mai vechi. Este un proces în plină desfășurare. Treptat, noile fețe din lot vor primi timp de joc și se vor integra complet".

