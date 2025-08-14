PAOK Salonic a câștigat meciul retur cu Wolfsberger, scor 1-0, grație unui gol marcat în minutul 115. După 0-0 în tur, nici în al doilea meci nu am văzut vreun gol în primele 90 de minute.



Duelul Wolfsberger - PAOK, decis în prelungiri



Unicul gol al "dublei" dintre PAOK Salonic și Wolfsberger - PAOK a picat în minutul 115. Mijlocașul din Guinea, Mady Camara (28 de ani), a fost decisiv pentru PAOK în partida retur din Austria.



Pentru PAOK Salonic urmează o înfruntare cu Rijeka, în play-off. Dacă va trece de formația din Croația, Răzvan Lucescu va obține calificarea în grupele UEFA Europa League. În caz contrar, PAOK va evolua în grupele Conference League.



Cele două meciuri cu Rijeka vor avea loc pe 21, respectiv 28 august. Și FCSB a ajuns în play-off-ul UEFA Europa League. VEZI AICI desfășurarea returului cu Drita.

În sezonul precedent, PAOK Salonic a evoluat în faza principală din UEFA Europa League. FCSB a fost "coșmarul" lui Răzvan Lucescu. Campioana României a învins-o pe PAOK în toate cele trei meciuri directe. În fazele eliminatorii, FCSB s-a impus cu 2-1 la Salonic, apoi cu 2-0 pe Arena Națională.

