Presa din Grecia scrie că Lucescu nu are de gând să modifice nici tactica, nici sistemul de joc pentru confruntarea cu "verzi". Antrenorul mizează pe filosofia sa, cea care a adus echipei o serie impresionantă de invincibilitate de la precedenta pauză competițională cauzată de meciurile echipelor naționale.



Fără surprize în primul "11"



Potrivit informațiilor livrate de sportal.gr, Răzvan Lucescu va miza pe echipa obișnuită. În poartă va intra Jiri Pavlenka, cel desemnat titular pentru meciurile din campionat. Linia defensivă este în mare parte stabilită, cu Baba, Kędziora și Kenny siguri de locurile lor. Există un singur semn de întrebare: între Lovren și Michailidis, cu croatul având prima șansă dacă este complet apt fizic.



La mijlocul terenului, Meite este o certitudine, iar lângă el Ozdoev pare să aibă un avantaj în fața lui Biancone, deși acesta din urmă este într-o creștere evidentă de formă.



Trio-ul ofensiv din spatele vârfului va fi format din Taison, Konstantelias și Andrija Zivkovic, în timp ce în atac, Giakoumakis este favorit să înceapă din primul minut.



Singura absență notabilă este cea a lui Mady Camara, însă acesta își pierduse oricum locul în echipă în fața ascensiunii lui Biancone.



Coșmarul lui Panathinaikos



Dacă planul tactic al lui Lucescu se bazează pe coerență, PAOK are și o armă secretă. Căpitanul Andrija Zivkovic pare să se "transforme" atunci când joacă împotriva lui Panathinaikos.



Sârbul este un adevărat coșmar pentru atenieni, având în contul său 7 goluri și 3 pase decisive în 24 de meciuri jucate împotriva "verzilor". Interesant este că, din cele șapte goluri, doar două au fost marcate pe stadionul Toumba, Zivkovic simțindu-se mult mai bine în deplasarea de la Atena.

