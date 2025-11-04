Magomed Ozdoev (32 de ani), mijlocașul adus vara trecută la PAOK, a devenit brusc un marcator, având o "explozie" ofensivă neașteptată, cu cinci goluri înscrise deja în nouă meciuri de campionat.



Misterul acestei transformări spectaculoase a fost dezvăluit chiar de tatăl fotbalistului rus, Mustafa Ozdoev, care i-a fost și primul antrenor.



"M-a surprins și pe mine!"



Mustafa Ozdoev a recunoscut, într-un interviu acordat presei din Rusia, că eficiența fiului său l-a luat prin surprindere, dar a punctat că totul se datorează libertății tactice oferite de antrenorul român.



"Sincer, m-a surprins îmbunătățirea lui Magomed la finalizare. Din câte înțeleg, la PAOK are posibilitatea să participe mult mai activ la atac", a transmis Mustafa Ozdoev.



Acesta a explicat că Lucescu i-a schimbat complet rolul în teren, transformându-l dintr-un mijlocaș cu sarcini predominant defensive într-un jucător "box-to-box" complet, cu mare apetit ofensiv.



"Lucescu pare să-i ceară o implicare mai mare în partea creativă și ofensivă. Îi dă libertate. Intră mai mult în careu, șutează, înscrie. Are și un șut foarte bun", a mai spus tatăl jucătorului.



Acesta a adăugat că Magomed a depășit și o perioadă cu mici probleme medicale la piciorul drept și că acum se simte excelent la Salonic. "Ca tată, sunt deosebit de fericit că fiul meu zâmbește mai des. Dacă Mago se simte bine, atunci mă simt și eu bine. Sunt fericit".

