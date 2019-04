Razvan Lucescu, moment de FURIE dupa victoria din Cupa: "Daca vreau sa plec, pur si simplu voi pleca!" Ce l-a enervat pe roman

PAOK a castigat prima mansa a semifinalelor Cupei Greciei cu Atromitos, scor 2-0.

La finalul partidei, Razvan Lucescu a fost enervat de intrebarile jurnalistilor la conferinta de presa. Jurnalistii eleni l-au intrebat daca are de gand sa plece de la PAOK si sa semneze cu turcii de la Besiktas, moment in care Lucescu jr. a izbucnit.

"Am un contract in desfasurare. Credeti ca as sta acum sa discut cu altcineva despre altceva? Trebuie sa ma concentrez pe ceea ce am de facut aici. Plus de asta, il respect enorm pe patronul clubului. I-am promis ca daca voi negocia cu altcineva, el va fi primul care va afla, iar daca vreau sa plec, pur si simplu voi pleca. Dar pentru a pune capat acestor speculatii. Sunt aici si mai am inca un an contract", a declarat Razvan Lucescu.

Razvan Lucescu are sansa de a castiga un titlu istoric in Grecia. PAOK nu a mai castigat campionatul de 34 de ani, iar acum Lucescu a dus echipa pe primul loc la 10 puncte de urmaritoarea Olympiakos.

In presa turca au aparut informatii conform carora Mircea Lucescu si-ar fi dat acordul pentru a semna cu Besiktas din vara, iar Razvan ar urma sa vina alaturi de tatal sau.