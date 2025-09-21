Roș-albaștrii au pierdut 1-3 la Botoșani, iar Marian Iancu nu a ezitat să-și arate disprețul față de campioana României. Afaceristul i-a pus la colț pe Florin Tănase, Darius Olaru și pe Daniel Bîrligea (DETALII AICI) și a sugerat că Gigi Becali e lipsit de inspirație în aceste momente în care FCSB traversează o perioadă neagră.



Acum, Marian Iancu a semnalat, printre rânduri, că FCSB ”nu are chef de fotbal” și i-a numit ”bufonii etapei”, după eșecul de la Botoșani.



Marian Iancu, fără menajamente: ”Bufonii etapei! Nici nu au chef de fotbal”



De asemenea, fostul finanțator de la Timișoara a analizat și celelalte meciuri ale runde și a descris-o pe ”U” Cluj, după 0-1 la Pitești cu FC Argeș, drept ”rușinea Ardealului”.



”Craiova se îneacă în Dunăre, la Galați, acolo unde s-au mai încurcat și alții. Pierd oltenii dar rămân pe primul loc. În rest, presiune mare pe Rapid. Joacă mâine și câștigă, obligatoriu, rămâne neînvinsă și îi bagă în ședință pe elevii lui Rădoi.



În rest, rușinea Ardealului continuă să dezamăgească, vorbesc de azilul U Cluj, iar FC Argeș croșetează victorii după victorii, răsturnând toate criteriile de valoare și probabilitate obiective luate în calcul.



Urmează să joace și CFR Cluj. Sunt tare curios dacă măcar ei revin în competiție, după ce FCSB încă nu are chef de fotbal. Sunt chiar deranjați că-i băgăm în seamă. Oricum alții sunt artiștii. Ei se califică deocamdată la bufonii etapei”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



Cum arată clasamentul

