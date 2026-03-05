Pregătirile sunt pe ultima sută de metri pentru Derby della Madonnina, confruntare programată duminică, de la ora 21:45, în cadrul etapei a 28-a din Serie A. Echipa pregătită de antrenorul român în vârstă de 45 de ani domină clasamentul intern, fiind pe primul loc cu 67 de puncte. Nerazzurrii au un avans de 10 puncte în fața următoarei clasate, rivala AC Milan.

Încredere maximă înaintea confruntării directe

Deși miza este uriașă pentru stabilirea campioanei, antrenorul lui Inter a ținut să laude parcursul grupării rossonere din acest campionat, punctând totodată calitatea băncii tehnice a rivalei, condusă de Massimiliano Allegri.

„Ştim cu toţii cât de important este acest derby şi acest moment al sezonului. AC Milan are, de asemenea, un sezon foarte bun, pierzând doar de două ori.

Au ambiţie, calitate şi un antrenor care pregăteşte foarte bine astfel de meciuri. Va trebui să fim la înălţime şi sunt sigur că vom fi”, a spus Chivu, potrivit TMW.