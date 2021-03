Procesul lui Benzema incepe in octombrie! Atacantul risca cinci ani de inchisoare cu executare 

Starul lui Real Madrid este acuzat de complicitate la santajarea fostului coechipier Mathieu Valbuena.

Karim Benzema va aparea ca acuzat, intre 20 si 22 octombrie 2021, intr-un proces in care procurorii trebuie sa demonstreze ca acesta a avut un rol important in santajarea lui Mathieu Valbuena. In urma cu 6 ani, atacantul lui Real Madrid ar fi mijlocit comunicarea dintre fostul sau coechipier de la nationala Frantei si cativa prieteni din copilarie, care detineau un sex tape si incercau sa obtina 150.000 de euro de la acesta pentru a nu face publica filmarea compromitatoare. Alte patru persoane sunt acuzate de santaj, impreuna cu Benzema. Atacantul a mai aparut in fata unui judecator din Versailles, in noiembrie 2015, dar acesta a decis sa fie cercetat in libertate pentru "complicitate la tentativa de santaj si participare la un grup infractional organizat". Daca este gasit vinovat, Benzema risca o pedeapsa de cinci ani de inchisoare cu executare.

Data procesului coincide cu meciul al treilea din faza grupelor, din sezonul urmator al Champions League, asa ca Benzema va lipsi din echipa "galacticilor" pentru a se prezenta in fata judecatorilor. Scandalul i-a afectat serios cariera si imaginea publica lui Valbuena, care nu a mai fost convocat la nationala Frantei si a trebuit sa se multumeasca sa joace la Lyon (2015-2017), Fenerbahce (2017-2019) si Olympiakos (2019-2021), desi era considerat unul dintre cei mai buni jucatori de atac din Europa si era curtat de cluburi importante, precum Barcelona, Liverpool, Manchester City, Juventus, Arsenal, Atletico Madrid sau Sevilla.

Benzema a avut evolutii bune in ultimii ani pentru Real Madrid, devenind francezul cu cele mai multe goluri in la Liga si stranierul cu cele mai multe meciuri in tricoul madrilenilor, castigand trei trofee consecutive Champions League. Dar, odata cu izbucnirea scandalului de santaj, in 2015, el si-a pierdut locul in echipa nationala a Frantei si a lipsit din lotul care a castigat titlul mondial (2018) si a jucat finala la Euro 2016. In ultimii ani, el s-a remarcat si prin scandaluri de presa, criticandu-l dur pe selectionerul Didier Deschamps, oameni politici si de fotbal, declarand ca vrea sa joace penru reprezentativa Algeriei si spunand ca el este o masina de Formula 1 si Giroud, rivalul lui pe post in atacul "Les Bleus", este o masinuta de karting.