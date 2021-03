VIDEO: Benzema, GOL FANTASTIC! A salvat-o pe Real in PRELUNGIRI in fata lui Elche! Atletico, doar egal cu Getafe. Cum arata clasamentul

Dubla lui Benzema a facut liniste in vestiarul Realului!

Condusa din minutul 61 in fata lui Elche, campioana din La Liga a rasturnat scorul datorita dublei lui Benzema. Francezul a egalat in minutul 73, apoi i-a oferit Madridului victoria cu o executie minunata de la marginea careului.



Atletico n-a reusit sa conserve avansul dinaintea etapei. A facut 0-0 la Getafe, iar diferenta e in acest moment de 6 puncte intre Atletico si Real si de 7 intre lider si Barcelona. Catalanii au insa un meci in minus. Se pot apropia la 4 puncte daca o bat pe Huesca luni seara.

