Nu iarta NIMIC! Dupa ce a fost exclus de la nationala, Karim Benzema ii ofera o replica ACIDA presedintelui: "Ma apuca RASUL!"

Karim Benzema a facut un sezon fabulos in La Liga, insa nu accepta felicitarile venite din Franta.

Conflictul dintre Karim Benzema si Federatia Franceza de Fotbal dateaza inca din 2015, atunci cand atacantul de la Real Madrid a fost exclus de la nationala dupa un scandal il care a fost implicat alaturi de Mathieu Valbuena, pe care l-a santajat cu niste inregistrari video in care Valbuena aparea in ipostaze intime. Fostului jucator de la Marseille i s-au cerut bani in schimbul nepublicarii materialelor, iar despre Benzema s-a spus ca a fost complicele santajistilor.

Noel Le Graet era si pe atunci presedinte la FFF si declara ca pentru Benzema, nationala ar trebui sa fie un capitol inchis, in urma acestui incident, desi era un excelent marcator pentru 'Les Bleus'. cu 27 de reusite in 81 de partide.

La 5 ani distanta, Karim Benzema este considerat a fi unul dintre cei mai buni atacanti ai continentului si doboara record dupa record. Benzema a marcat 26 de goluri in acest sezon, dintre care 21 de goluri in La Liga. Aceste reusite l-au transformat in cel de-al doilea marcator al campionatului, dupa Messi, si in principala gura de foc a Realului.

Reusitele lui Benzema l-au impresionat pe Le Graet, care i-a transmis felicitari pentru reusitele sale, prin intermediul celor de la RMC Sport.

Benzema a vazut pe Twitter mesajul presedintelui si a raspuns ironic: "Imi vine sa rad!".

Je préfère en rire ???????????? https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

Conflictul nu pare a avea nicio sansa de solutionare, astfel ca este greu de crezut ca Benzema va mai evolua vreodata pentru Franta.