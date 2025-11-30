Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Levadiakos, în etapa a 12-a a campionatului Greciei, scrie news.ro.

Gazdele au deschis scorul pe Levadias Stadium, prin Ioannis Kosti, în minutul 10. Pe tabelă, reacţia elevilor lui Lucescu Jr s-a văzut abia în minutul 45, când a egalat Magomed Ozdoev.

Benjamin Verbi i-a readus pe cei de la Levadiakos în avantaj, cu golul său din minutul 50, însă Ozdoev a egalat din nou, cinci minute mai târziu.

Soualiho Meite a primit cartonaş roşu în minutul 77, lăsând echipa lui Lucescu în inferioritate numerică, dar Giorgos Giakoumakis a reuşit să aducă victoria lui PAOK, marcând în minutul 90.

Levadiakos – PAOK Salonic 2-3, iar formaţia lui Răzvan Lucescu a trecut, momentan, pe locul secund, cu 29 de puncte.Levadiakos este a patra, cu 21 de puncte.

