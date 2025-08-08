Echipa românului, Legia Varșovia, a fost spulberată în Cipru de AEK Larnaca, scor 1-4, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, compromițându-și serios șansele la calificare. La final, tehnicianul român nu s-a ferit de cuvinte și și-a asumat întreaga vină pentru dezastru.



"Nu putem fi atât de naivi!"



Deși era neînvins în primele șapte meciuri la Legia, Iordănescu a avut parte de o seară teribilă la Larnaca, în care echipa sa s-a prăbușit inexplicabil după pauză. Fostul selecționer a pus rezultatul pe seama lipsei de pragmatism și a naivității arătate de jucătorii săi.



"Când ai ocazii în Europa, trebuie să le materializezi. Noi nu am făcut-o. Trebuie să analizăm cu atenție ce s-a întâmplat în repriza a doua. Nu putem fi atât de naivi la acest nivel", a comentat Iordănescu pentru site-ul oficial al clubului polonez.



Tehnicianul și-a cerut iertare fanilor și a punctat că responsabilitatea îi aparține în totalitate. "Îmi cer scuze tuturor, în special suporterilor care au venit să ne încurajeze. Trebuie să dăm dovadă de caracter. Uneori nu poți câștiga, dar nici nu poți primi atâtea goluri. Îmi asum întreaga responsabilitate", a adăugat el.



În ciuda eșecului dur, Iordănescu a transmis că are încredere în jucătorii săi pentru returul de la Varșovia, programat pe 14 august. "Am încredere 100% în ei. Până acum, totul mergea bine, eram fericiți, dar acum trebuie să fac un pas înainte. Nu este un moment ușor, dar nu este nici primul din cariera mea", a încheiat tehnicianul.



Coșmarul Legiei a început în repriza secundă. După 1-1 la pauză, gol Nsame pentru polonezi, echipa lui Iordănescu s-a năruit. Angielski (48'), Chacon (68') și autogolul lui Rajovic (85') au stabilit scorul final. Seara neagră a fost completată de eliminarea lui Kapustka în prelungiri, dictată de centralul român Horațiu Feșnic.

