"Hai sa-ti aratam ce face sotia ta in timpul meciurilor!". Cat de frumoasa e femeia care ii e alaturi lui Mihai Leu de 30 de ani 

Mihai Leu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Boxerul roman a povestit despre familia sa si despre momentul in care a intalnit-o pe sotia lui, Ana. In plus, acesta a vorbit si despre felul in care s-a obisnuit aceasta cu meseria lui si cum a facut fata stresului meciurilor.

"Am fost sa ii arat orasul fetei antrenorului si am intrat intr-un bistro unde mai mergeam eu. Am vazut-o si am intrebat-o pe fata care lucra acolo cine este, mi-a spus ca o prietena de-a ei din Italia. Am rugat-o sa imi faca cunostiinta. Am vorbit putin, nu mai stiu exact, dar stiu ca i-am spus fetei antrenorului cand am iesit: 'Asta va fi sotia mea!'.

Cred ca am iesit prima data la restaurant impreuna dupa o luna. Mult timp am vorbit limba germana, dar dupa ce am inceput sa venim in Romania, ea a invatat foarte repede romana.

Mi-am dedicat foarte mult timp boxului, eu asa gandeam la vremea respectiva ca nu ma voi insura decat dupa ce termin cu boxul. Pentru mine 16 februarie, ziua de cand suntem impreuna, e cea mai importanta. Avem 30 de ani de atunci. A venit la toate meciurile. Nu mi-a spus niciodata sa ma opresc sau ca nu ii place ce fac. Dupa ce a fost sigura ca nu mai boxez mi-a zis ca se bucura ca m-am oprit.", a povestit Mihai Leu

