Poveștile FA CUP | Înainte de Moldo-but a fost Moldo-goal. Fără secrete despre experiența din Anglia și meciul de colecție de pe legendarul Villa Park

Cupa Angliei a oferit, de-a lungul timpului, mai multe momente memorabile și meciuri spectaculoase, în care au fost protagoniști chiar și câțiva fotbaliști români.

Unul dintre ei este Viorel Moldovan, care a jucat pentru Coventry City între ianuarie și iulie 1998.

”Moldo-but”, așa cum era poreclit atacantul român în Franța, la Nantes, nu s-a acomodat în fotbalul britanic și a plecat după doar șase luni în Turcia, la Fenerbahce, unde a fost antrenat de Joachim Low, fostul selecționer al Germaniei.

Înainte de ”Moldo-but” a fost ”Moldo-goal”. Povestea meciului de pe legendarul Villa Park

În scurta perioadă petrecută la Coventry, în vecinătatea mult mai impunătorului Birmingham, Moldovan i-a făcut pe fanii echipei sale să exulte chiar pe Villa Park, ”casa” celor de la Aston Villa.

Nu exagerăm când spunem că, pentru micuța Coventry, o victorie cu rivala, indiscutabil mai galonată și cu o istorie mult mai bogată în fotbalul mare din Anglia, este echivalentul unui trofeu.

Se întâmpla pe 14 februarie 1998, chiar de ”Valentine's Day”, într-un meci din optimile FA Cup. Moldovan începuse meciul pe bancă. Gordon Strachan, antrenorul lui Coventry de la acea vreme, îi prefera pe Dion Dublin și Darren Huckerby, atacanți cu o experiență mult mai bogată în fotbalul britanic.

În ultimele 34 de minute, Strachan îl aruncă în joc pe Moldovan, care înscria unicul gol al partidei în minutul 72 și aducea prima victorie a lui Coventry în fața rivalei după șase ani, în toate competițiie, și prima în FA Cup după 52 de ani!

În faza următoare a competiției, Coventry City a cedat în fața celor de la SHeffield United. Moldovan nu a evoluat atunci pentru echipa sa.

Viorel Moldovan, despre perioada petrecută la Coventy: ”Singura experiență care nu a fost reușită”

Moldovan nu s-a acomodat în fotbalul britanic. Și-ar fi dorit un transfer în Germania, acolo unde a fost dorit de Stuttgart-ul lui Joachim Low, care i-a fost, mai târziu, antrenor la Fenerbahce. Nu a fost atras de fotbalul din Premier League și s-a temut că poate pierde participarea la Campionatul Mondial din 1998.

Antrenorul Godron Strachan l-a urmărit în mai multe rânduri pe Moldovan, care ”rupea plasele” în Elveția, în tricoul lui Grasshoppers Zurich. Englezii au pus atunci la bătaie o sumă uriașă, ce reprezenta un record la vremea respectivă pentru gruparea din Zurich: echivalentul a 3,3 milioane de euro.

„Pentru mine, nu pot să spun că a fost un moment pozitiv, am ajuns la un club din campionatul Elveției, unde eram golgheterul campionatului, într-un moment puțin precipitat. Am avut parte destul de puțin de joc, credeam că voi putea pierde Campionatul Mondial din 1998, nejucând la echipa de club. A fost o istorie complicată cu acel transfer. Cele două cluburi s-au înțeles deja din iarna lui '97, undeva prin decembrie, la finalul turului campionatului elvețian.

Eu m-am dus nepregătit acolo, mi-a fost destul de greu să am parte de joc. Unul dintre atacanții lor trebuia să fie vândut, Dion Dublin. Gordon Strachan, care era antrenor la momentul respectiv, m-a dorit foarte mult, m-a urmărit de vreo 17 ori. Nu au reușit să-l vândă pe Dublin ca să am spațiu de joc, trebuia să-l vândă în vară, dar în vară nu am mai avut eu răbdare și am schimbat campionatul, am plecat în Turcia.

Viorel Moldovan a fost de două ori golgheterul Elveției, în sezoanele 1995-1996, respectiv 1996-1997.

Viorel Moldovan: ”Am fost pus în fața faptului împlinit”

Știu că era o rivalitate destul de mare între Aston Villa și Coventry. Era o senzație plăcută (n.r. - după golul marcat cu Aston Villa), îmi doream foarte mult să am parte mai mult de joc și să evoluez constant, să înscriu. Cei doi atacanți jucau foarte mult și marcau goluri, în perspectiva Campionatului Mondial nu era suficient pentru mine.

Am stat vreo trei luni de zile în hotel, cu familia, mi-a fost greu după experiența pozitivă din Elveția, unde eram ținut, practic, în palmă, și eram foarte apreciat. Cred că greșeala a fost că nu mi-am cumpărat casă, în Franța nu am repetat greșeala respectivă. Nu este ușor, nu aveam confortul pe care l-am avut la Zurich.

Nu regret, eu am fost pus în fața faptului împlinit, cele două cluburi se înțeleseseră. Era undeva în decembrie, înainte de sărbători, la București m-au așteptat președinții ambelor echipe. Cluburile s-au înțeles pentru o sumă foarte mare, în jur de zece milioane de franci elvețieni. În vară am avut oferte, am avut de la Stuttgart, mă voia Joachim Low, dar nu mă lăsa clubul pentru că oferta a fost inferioară.

La Fenerbahce, Moldovan a primit mai multe șanse ca titular, și nu a dezamăgit. A marcat de 34 de ori și a oferit 13 asisst-uri în toate competițiile, în 59 de partide.

Am avut de la Betis Sevilla. Eu mi-am dorit foarte mult campionatul Germaniei, îl urmăream foarte mult, nu mă gândeam la campionatul englez. Pentru mine, ca și contract, nu a fost rău, dar profesional lucrurile au fost precipitate. Mi-aș fi dorit, poate, altceva. N-a fost o experiență reușită, cred că singura experiență a mea care nu a fost reușită”, a spus Moldovan, în dialog cu www.sport.ro.

Viorel Moldovan a jucat 11 partide pentru Coventry

11 meciuri a strâns Moldovan în cele șase luni petrecute la Coventry, timp în care a marcat de două ori, în FA Cup și Premier League.

Gloria Bistrița, Dinamo, Xamax, Grasshoppers, Fenerbahce, Nantes, Al-Wahda, Servette FC, Poli AEK și Rapid sunt celelalte cluburi din cariera lui Viorel Moldovan, care s-a retras în 2007.