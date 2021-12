Revine Joachim Low! Echipa care l-a ofertat pe fostul selecționer al Germaniei

Neamțul a stat nu mai puțin de 15 ani pe banca ”Mannschaft-ului”, iar ultima sa experiență ca antrenor a fost la Austria Viena. Acum, ar putea reveni în Turcia.

Fenerbahce, echipă pe care Low a mai pregătit-o în perioada 1998-1999 l-a ofertat pe antrenorul german.

Acestuia i s-a oferit un contract valabil până în 2024, iar acum se așteaptă un răspuns din partea acestuia, notează jurnalistul Nicolo Schira.

#Fenerbahce are waiting for the answer by Joachim #Low. Fener have offered a contract until 2024 to the former German National Team coach. #transfers