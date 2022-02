Poveștile FA Cup | ”Dacă dă cineva gol, o să-mi mănânc pălăria”

Pro X și VOYO transmit meciurile din FA Cup

Manchester United - Middlesbrough, meci din 16-imile FA Cup, e vineri, de la 22:00, pe Pro X și VOYO

De-a lungul timpului, Cupa Angliei a oferit multe momente memorabile, a creat rivalități și a oferit chiar și cluburilor mai puțin titrate șansa de a juca, în fața unui stadion plin, cu un trofeu ”pe masă”.

S-a întâmplat și în 1938, la ediția cu numărul 56 din FA Cup. În finală au ajuns, atunci, Preston North End și Huddersfield Town, ultima trecută recent din Premier League. Astăzi, ambele evoluează în Championship, eșalonul secund din fotbalul englez.

Poveștile FA Cup | ”Dacă va înscrie cineva, o să-mi mănânc pălăria”

Thomas Woodrooffe este numele amintit de britanici când vine vorba despre acea finală. Comentatorul BBC a fost protagonistul unui moment comic, chiar pe finalul partidei.

Tabela arăta 0-0 cu două minute înainte de finalul prelungirilor, moment în care Woodrooffe, sigur că acesta va fi scorul final, a spus: ”O să-mi mănânc pălăria dacă va înscrie cineva înainte de fluierul final”.

Say no more! La doar câteva secunde, arbitrul a arătat punctul cu var și George Mutch a transformat penalty-ul victoriei pentru Preston.

Woodrooffe s-a ținut de promisiune... parțial, pentru că a mâncat o pălărie făcută din prăjitură.

FA Cup-ul din 1937-1938 a fost ultimul trofeu major cucerit de Preston North End, care a fost campioană de două ori în fotbalul britanic, în 1888-1889, respectiv 1889-1890.

În acest sezon de FA Cup, Preston a fost eliminată în șaisprezecimile competiției de Cardiff City.

Huddersfield Town a câștigat o singură dată în istorie FA Cup, în sezonul 1921-1922.