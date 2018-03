Poveste fascinanta! Cel mai batran antrenor de fotbal din lume e o femeie de 92 de ani: "Am facut 1000 de copii fotbalisti. Imi doresc sa mor pe terenul de fotbal!"

Femeia s-a apucat de fotbal acum jumatate de secol, inspirata de povestea de succes a lui Pele.

Maria Angelica Ramos este simbolul renasterii fotbalului din Peru, o natiune care e prezenta din nou la mondial, dupa o pauza de 36 de ani.

Femeia are 92 de ani, iar in ultimii 49 a avut un singur tel - sa creasca fotbalisti in Lima, capitala tarii si orasul in care s-a nascut.

"Cand l-am vazut pe Pele prima data jucand, am decis ca trebuie sa ma apuc sa fac asta, sa ii invat pe copii sa joace fotbal."

"Familia mea e echipa mea de fotbal. N-am nicio obligatie, dar simt ca asta imi e misiunea in lume."

"Antrenez pentru ca asa a vrut Dumnezeu, si as fi multumita daca mi-as gasi sfarsitul aici, pe terenul de fotbal", spune Maria Angelica Ramos intr-un reportaj publicat de Corriere della Sera.

Femeia este renumita pentru exigenta ei in relatia cu micii fotbalisti, dar toata lumea o iubeste. Spune ca pana acum i-au trecut prin mana peste 1000 de copii.

Povestea Mariei Angelica Ramos este un exemplu de ambitie, devotament si respect pentru fotbal, intr-o tara care e prezenta din nou la un campionat mondial, dupa o pauza de 36 de ani.

Peru e in grupa C la Mondial, alaturi de Franta, Australia si Danemarca.

