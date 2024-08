Chelsea nu se oprește! 20 de milioane de euro pentru un tânăr internațional belgian

Formația londoneză și-a trecut încă un portar în lotul său deja impresionant. Clubul londonez a ajuns la un acord pentru transferul tânărului internațional belgian Mike Penders, de la Genk, într-o tranzacție în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.

Deși Penders se va alătura oficial echipei Chelsea abia vara viitoare, el va continua să evolueze la Genk pentru restul acestui sezon.

La doar 19 ani, Penders a făcut deja o impresie puternică în fotbalul belgian. În luna iulie a acestui an, el a devenit al treilea cel mai tânăr portar din istoria Belgian Pro League care a debutat într-un meci oficial, unde a reușit să mențină poarta intactă împotriva echipei Standard Liege, cu doar trei zile înainte de a împlini 19 ani.

