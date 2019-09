Din articol VIDEO: GOLUL MARCAT DE DANIEL ZSORI

Daniel Zsori a castigat trofeul Puskas.

Fotbalistul Daniel Zsori, nascut la Oradea, dar care are cetatenie maghiara, a castigat trofeul Puskas. El are doar 18 ani si a castigat trofeul gratie unul gol marcat in sezonul trecut, pe cand evolua la Debrecen. In vara el s-a transferat la Fehervar!

15 meciuri are Daniel Zsori in prima liga maghiara si un singur gol marcat!

VIDEO: GOLUL MARCAT DE DANIEL ZSORI