Florent Hasani (28 de ani), atacantul care a plecat de la Rapid la Boluspor în luna februarie a acestui an, pare să fi găsit cea mai bună formă a carierei în prima ligă din Turcia.

Transferat gratis după despărțirea de giuleșteni, kosovarul a explodat în această etapă, reușind un hat-trick de poveste în victoria categorică obținută de echipa sa, 4-1 pe terenul celor de la Sakaryaspor.



Căpitan și erou la Boluspor



Purtând banderola de căpitan, Hasani și-a asumat rolul de lider și a devenit eroul echipei sale, pentru care a punctat în minutele 24, 28 și 81. Fostul jucător din Giulești a fost de neoprit și a adus trei puncte importante pentru Boluspor în lupta pentru atingerea obiectivelor.



Evoluția sa vine să confirme startul excelent de sezon. În cele 4 partide jucate până acum în campionat pentru noua sa echipă, Hasani a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere o pasă decisivă. Florent Hasani are contract cu Boluspor până la data de 30 iunie 2026.

