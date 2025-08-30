Rivala lui FCSB din Europa League s-a mișcat rapid! Decizia luată înainte de meciul direct

Clubul croat a reușit să își asigure semnătura lui Luka Stojkovic, un tânăr talent de 21 de ani, care a atras atenția marilor cluburi din Europa, inclusiv Tottenham, Bayern Munchen și Napoli.



Rivala lui FCSB din Europa League s-a mișcat rapid



Stojkovic, care a impresionat în ultimele luni cu evoluțiile sale, a semnat prelungirea cu Dinamo Zagreb, valabilă până în 2028, anunță Germanijak.



Deși Tottenham a fost interesat de el, clubul din Premier League nu a reușit să-l aducă pe jucător, în fața concurenței acerbe din partea altor giganți europeni.



FCSB va juca împotriva lui Dinamo Zagreb în grupele Europa League, în cadrul unei serii de meciuri dificile, alături de Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

