Rivala lui FCSB din Europa League s-a mișcat rapid! Decizia luată înainte de meciul direct

Rivala lui FCSB din Europa League s-a mișcat rapid! Decizia luată &icirc;nainte de meciul direct Europa League
Dinamo Zagreb, una dintre echipele pe care FCSB le va întâlni în Europa League, a dat lovitura pe piața transferurilor. 

Luka StojkovicDinamo ZagrebFCSB
Clubul croat a reușit să își asigure semnătura lui Luka Stojkovic, un tânăr talent de 21 de ani, care a atras atenția marilor cluburi din Europa, inclusiv Tottenham, Bayern Munchen și Napoli.

Stojkovic, care a impresionat în ultimele luni cu evoluțiile sale, a semnat prelungirea cu Dinamo Zagreb, valabilă până în 2028, anunță Germanijak.

Deși Tottenham a fost interesat de el, clubul din Premier League nu a reușit să-l aducă pe jucător, în fața concurenței acerbe din partea altor giganți europeni.

FCSB va juca împotriva lui Dinamo Zagreb în grupele Europa League, în cadrul unei serii de meciuri dificile, alături de Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

FCSB - Aberdeen, cel mai urmărit meci din preliminariile Europa League

FCSB va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

Conform celor de la Football Meets Data, partida cu cea mai mare asistență din acest sezon de Europa League până în acest moment a fost un meci în care a fost implicată campioana României, FCSB.

FCSB - Aberdeen de pe Arena Națională a înregistrat o asistență de 35,341 spectatori și este pe primul loc în acest clasament select. Top 3 este completat de Beșiktaș – Șahtior Donețk (31,739 spectatori) și Lech Poznan – Genk (25,443 spectatori). 

