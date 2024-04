Moura, primul gol înscris în România

"Câinii" au deschis scorul prin Moura (39), dar centralul Horațiu Feșnic a acordat lovitură de pedeapsă pentru Petrolul, după aproape 10 minute de consultare a tehnologiei video, iar Gicu Grozav a egalat în minutul 90+13.

Gabriel Moura (35 de ani) a evoluat în România la Sepsi OSK (2018-2019), Gaz Metan Mediaș (2020-2022) și Dinamo (2019-2020, 2022-2024), dar a reușit contra prahovenilor primul său gol marcat în România. În întreaga carieră, deși este un fundaș dreapta destul de ofensiv, el mai înscrisese de doar alte patru ori, două goluri pentru Penafiel (Portugalia) și alte două pentru Anorthosis Famagusta (Cipru).

"Sunt fericit că primul gol marcat în România a fost pentru Dinamo"

"Am avut ghinion, am luat gol practic la ultima fază. Cred că noi, jucătorii, ar trebui să facem mai mult la finalul meciurilor. Nu am văzut bine ce a fost acolo, dacă a fost ofside sau a fost penalty. Din păcate, am luat gol și rezultatul nu a fost cum trebuie să fie. A fost ciudat, a fost pauză de multe minute și apoi s-a mai jucat doar un minut. Dar nu avem ce să facem în privința arbitrajului.

Dacă reușeam să câștigăm cu Petrolul, scăpam de ultimele patru locuri, pentru noi era un lucru foarte important. Dar mai avem șapte meciuri în față și nu avem timp să ne plângem de milă. Am marcat primul gol pentru Dinamo, sunt fericit că primul gol marcat în România a fost pentru Dinamo. Sper să vină mai multe. Bucuria e un pic umbrită de rezultat.

"Copiii au cântat frumos, au făcut treabă bună"

Copiii au venit în număr mare, au fost lângă noi. Nu știu dacă va schimbată decizia, ca să jucăm doar două meciuri fără suporteri. Copiii au cântat frumos, au făcut treabă bună. Le mulțumim tuturor copiilor care au venit la meci. Noi trebuie să ne facem treaba noastră și cred că avem șanse mari să scăpăm de retrogradare. Cred că avem nevoie de fani, pentru că Dinamo are cei mai buni suporteri din România. Și pentru noi ar fi important dacă am putea să jucăm cu suporteri acasă.

Meciul cu Oțelul va fi greu, dar nu contează cu cine jucăm. Cred că e mai important ce facem noi. Dacă tratăm toate meciurile ca niște finale, avem șanse mari să ne salvăm. Ne-am retras prea mult, am respectat prea mult Petrolul și golul lor a venit, din păcate, chiar în ultimul minut. Noi încercăm să ducem jocul mai sus, dar jucătorii lor au experiență și ne-au împins treptat spre poarta noastră.

Nu e o presiune suplimentară, pentru că la Dinamo este tot timpul presiune. Noi trebuie să ne facem treaba mai bine, avem șapte meciuri și șanse mari să scăpăm", a declarat Gabriel Moura la conferința de presă de la finalul partidei.

Foto - Gabriel Chirea